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Анчелотти – о поражении от «Мальорки»: Были моменты, которыми мы не воспользовались 

В 20-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» уступил своему сопернику со счетом 0:1.  
Анчелотти – о поражении от «Мальорки»: Были моменты, которыми мы не воспользовались 
05 февраля 2023 19:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о поражении своей команды в матче 20-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (0:1).

Отметим, что на 13-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил защитник «сливочных» Начо Фернандес.

«Команда ожидала, что игра будет жесткой и сложной. Сегодня было много фолов. У нас были неплохие моменты, однако мы ими не воспользовались. Футболисты демонстрировали хорошую игру, но все оказалось без толку», – приводит слова Анчелотти испанская пресса.

Добавим, что «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков после 20 сыгранных матчей.

В следующем туре подопечные Анчелотти сыграют дома с «Эльче» (15 февраля).

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