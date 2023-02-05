Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о поражении своей команды в матче 20-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (0:1).

Отметим, что на 13-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил защитник «сливочных» Начо Фернандес.

«Команда ожидала, что игра будет жесткой и сложной. Сегодня было много фолов. У нас были неплохие моменты, однако мы ими не воспользовались. Футболисты демонстрировали хорошую игру, но все оказалось без толку», – приводит слова Анчелотти испанская пресса.

Добавим, что «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков после 20 сыгранных матчей.

В следующем туре подопечные Анчелотти сыграют дома с «Эльче» (15 февраля).