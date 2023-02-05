«Бавария» победила «Вольфсубрг» и вернулась на первое место чемпионата Германии

«Бавария» в гостевом матче 19-го тура Бундеслиги победила «Вольфсбург» со счетом 4:2.

В составе мюнхенцев дубль оформил Кингсли Коман (забив на 9-й и 14-й минутах), также по голу в свой актив записали Томас Мюллер (19) и Дамал Мусиала (73) при том, что на 54-й минуте за две желтых карточки был удален Джошуа Киммих.

За «волков» забивали Якуб Каминьски (44) и Маттиас Сванберг (81).

«Бавария» набрала 40 очков и вернулась на первое место чемпионата Герамании, «Вольфсубрг» с 29 очками остался седьмым.

В следующем туре «Вольфсбург» 10 февраля сыграет в гостях с «Шальке», «Бавария» на следующий день примет «Бохум».

Бундеслига

19-й тур

«Вольфсбург» (Вольфсбург) - «Бавария» (Мюнхен) - 2:4 (1:3)

Голы: Каминьский, 44; Сванберг, 81 - Коман, 9, 14; Мюллер, 19; Мусиала, 73

Удаление: Киммих, 54 («Бавария»)