Исторический гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити» в АПЛ

«Тоттенхэм» в домашнем матче 22-го тура АПЛ победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

В 15-й минуте забил Гарри Кейн, установив рекорд по голам в истории «Хотспур».

«Шпоры» доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Кристиана Ромеро за две желтые карточки.

«Тоттенхэм» остался пятым, но приблизился к зоне Лиги чемпионов на расстоянии одного очка. «Манчестер Сити» продолжает занимать второе место с отставанием от лидирующего «Арсенала» в пять очков.

«Шпоры» 11 февраля сыграют в гостях против «Лестера», «горожане» в этот же день примут «Астон Виллу».

АПЛ

22-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) - «Манчестер Сити» (Манчестер) - 1:0 (1:0)

Гол: Кейн, 15

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Перишич (Сессеньон, 79), Бентанкур, Хейбьерг, Ройял, Сон Хын Мин (Биссума, 84), Кулусевски (Д. Санчес, 88), Кейн.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Льюис, Бернарду Силва (Гюндоган, 85), Родри, Марез (де Брейне, 59), Альварес, Грилиш, Холанд.

Предупреждения: Бентанкур, 23. Ромеро, 26. Перишич, 75. Эдерсон, 83. Уокер, 90+7.

Удаление: Ромеро, 87 (2 жк).

Судья: Мэдли.