Кейн забил 200 голов в АПЛ, больше только у Ширера и Руни

Гол лидера «Тоттенхэма» Гарри Кейна в ворота «Манчестер Сити» (1:0) стал для него не только рекордным в истории клуба, но 200-м в истории АПЛ. Впереди только Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

«Тоттенхэм» остался пятым, но приблизился к зоне Лиги чемпионов на расстоянии одного очка. «Манчестер Сити» продолжает занимать второе место с отставанием от лидирующего «Арсенала» в пять очков.

«Шпоры» 11 февраля сыграют в гостях против «Лестера», «горожане» в этот же день примут «Астон Виллу».