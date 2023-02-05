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Кейн забил 200 голов в АПЛ, больше только у Ширера и Руни

Мяч капитана «Тоттенхэма» принес ему победу над «Манчестер Сити».
05 февраля 2023 21:47
автор: Максим Скороходов

Гол лидера «Тоттенхэма» Гарри Кейна в ворота «Манчестер Сити» (1:0) стал для него не только рекордным в истории клуба, но 200-м в истории АПЛ. Впереди только Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

«Тоттенхэм» остался пятым, но приблизился к зоне Лиги чемпионов на расстоянии одного очка. «Манчестер Сити» продолжает занимать второе место с отставанием от лидирующего «Арсенала» в пять очков.

«Шпоры» 11 февраля сыграют в гостях против «Лестера», «горожане» в этот же день примут «Астон Виллу».

источник: «Советский спорт»
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