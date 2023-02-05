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Третья команда чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проиграла дома «Вальядолиду»

«Бело-фиолетовые» стали тринадцатыми
05 февраля 2023 22:25
автор: Максим Скороходов

«Реал Сосьедад» в гостевом матче 20-го тура испанской Примеры проиграл «Вальядолиду» со счетом 0:1.

За гостей на 73-й минуте забил канадский форвард Кайл Ларин.

«Бело-фиолетовые» набрали 23 очка и поднялись на тринадцатое место. «Бело-голубые» остались третьими и отстают от второй позиции на шесть очков (всего их 39).

В следующем туре «Вальядолид» 12 февраля примет «Барселону», «Реал Сосьедад» на следующий день сыграет в гостях против «Эспаньола».

Ла Лига

20-й тур

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) - «Вальядолид» (Вальядолид) - 0:1 (0:0)

Гол: Ларин, 73

источник: «Советский спорт»
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