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«Безумие». В «Баварии» признались, что не могут конкурировать с «Челси» на трансферном рынке

Английский клуб потратил за зиму больше чем все клубы чемпионата Германии.
05 февраля 2023 23:10
автор: Максим Скороходов

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о тратах «Челси» на зимние трансферы.

Английский команда заплатила за новичков 288 млн фунтов. Это больше чем все команды Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.

«Это безумие. Эти суммы невообразимы для нас. Даже если у нас есть возможность привезти топ-игрока в Германию, мы сначала думаем над тем, как мы можем рефинансировать эти расходы. Для «Баварии» было бы почти нереально рефинансировать более 600 миллионов евро», - сказал спортивный директор «Баварии» немецкой прессе.

В минувшее трансферное окно лондонскую команду укрепили восемь футболистов, самым дорогим приобретением стал лучший молодой игрок чемпионата мира-2022 полузащитник Энцо Фернандес, купленный у «Бенфики» за 107 млн фунтов, что стало новым рекордом английской Премьер-лиги.

источник: «Советский спорт»
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