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«Марсель» дома уступил «Ницце» и прервал свою серию из девяти матчей без поражений в Лиге 1

Провансальский клуб остался на второй строчке в таблице.
06 февраля 2023 00:39
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Ниццы» на выезде обыграли «Марсель» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что в составе победившей команды голы забили Софьян Диоп (38-я минута), Гаэтан Лаборд (44) и Билал Браими (85). Хозяева ответили забитым мячом Руслана Малиновского (60).

Таким образом, «Марсель» проиграл впервые за последние десять встреч в Лиге 1. В данный момент команда Игора Тудора занимает второе место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Ницца» идет восьмой (34 очка).

11 февраля «Марсель» отправится в гости к «Клермону», а «Ницца» днем ранее у себя примет «Аяччо».

Чемпионат Франции

22-й тур

«Марсель» – «Ницца» – 1:3 (0:2)

Голы: Малиновский, 60 – Диоп, 38. Лаборд, 44. Браими, 85.

источник: «Советский спорт»
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