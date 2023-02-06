«Марсель» дома уступил «Ницце» и прервал свою серию из девяти матчей без поражений в Лиге 1

Футболисты «Ниццы» на выезде обыграли «Марсель» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Франции.
Отметим, что в составе победившей команды голы забили Софьян Диоп (38-я минута), Гаэтан Лаборд (44) и Билал Браими (85). Хозяева ответили забитым мячом Руслана Малиновского (60).
Таким образом, «Марсель» проиграл впервые за последние десять встреч в Лиге 1. В данный момент команда Игора Тудора занимает второе место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Ницца» идет восьмой (34 очка).
11 февраля «Марсель» отправится в гости к «Клермону», а «Ницца» днем ранее у себя примет «Аяччо».
Чемпионат Франции
22-й тур
«Марсель» – «Ницца» – 1:3 (0:2)
Голы: Малиновский, 60 – Диоп, 38. Лаборд, 44. Браими, 85.
источник: «Советский спорт»