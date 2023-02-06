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Гол Лаутаро Мартинеса принес «Интеру» минимальную победу над «Миланом»

Красно-черные потерпели третье поражение кряду в Серии А.
06 февраля 2023 00:42
автор: Владислав Корегин

Матч 21-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Миланом» завершился победой команды Симоне Индзаги со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 34-й минуте. После подачи углового удара в исполнении полузащитника Хакана Чалханоглу результативным ударом отличился нападающий Лаутаро Мартинес.

В данный момент «нерадзурри» занимают второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка. В свою очередь подопечные Стефано Пиоли идут шестыми (38 очков). Красно-черные не выигрывают в чемпионате на протяжении пяти матчей кряду.

13 февраля «Интер» отправится в гости к «Сампдории», а «Милан» тремя днями ранее у себя примет «Торино».

Чемпионат Италии

21-й тур

«Интер» – «Милан» – 1:0 (1:0)

Гол: Мартинес, 34.

источник: «Советский спорт»
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