Гол Лаутаро Мартинеса принес «Интеру» минимальную победу над «Миланом»

Матч 21-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Миланом» завершился победой команды Симоне Индзаги со счетом 1:0.
Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 34-й минуте. После подачи углового удара в исполнении полузащитника Хакана Чалханоглу результативным ударом отличился нападающий Лаутаро Мартинес.
В данный момент «нерадзурри» занимают второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка. В свою очередь подопечные Стефано Пиоли идут шестыми (38 очков). Красно-черные не выигрывают в чемпионате на протяжении пяти матчей кряду.
13 февраля «Интер» отправится в гости к «Сампдории», а «Милан» тремя днями ранее у себя примет «Торино».
Чемпионат Италии
21-й тур
«Интер» – «Милан» – 1:0 (1:0)
Гол: Мартинес, 34.
источник: «Советский спорт»