«Барселона» обыграла «Севилью», одержав пятую победу подряд в чемпионате Испании

«Барселона» на своем поле одержала уверенную победу над «Севильей» (3:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что авторами голов в прошедшей игре стали защитник сине-гранатовых Жорди Альба (58-я минута), хавбек Гави (71) и нападающий Рафинья (79).

Таким образом, подопечные Хави выиграли свой пятый матч кряду в Ла Лиге. В данный момент каталонцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Реал» на восемь очков. «Севилья» располагается на 16-й строчке (21 очко).

12 февраля «Барселона» на выезде встретится с «Вильярреалом», а «Севилья» днем ранее у себя примет «Мальорку».

Чемпионат Испании

20-й тур

«Барселона» – «Севилья» – 3:0 (0:0)

Голы: Альба, 58. Гави, 70. Рафинья, 79.