Нагельсманн об игре с «Вольфсбургом»: Мы одержали крайне важную победу

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу своей команды над «Вольфсбургом» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

«Главное, что мы победили, это крайне важно. Мы взяли три очка и можем уверенно смотреть в будущее. В первом тайме мы были очень эффективными. После того как счет стал 3:0, мы немного сбавили обороты. Ну, а после удаления нужны были иные качества, которые мы проявили в полной мере. Конечно, нам пришлось играть по-другому, и было важно проявить стойкость, что мы и сделали.

Мы уже на верном пути, но никогда не бываем довольны, всегда хотим большего. Если брать итоги тура в целом, то мы одержали крайне важную победу», - приводит слова специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Баварии», в составе которой дубль оформил Кингсли Коман. Еще по разу отличились Томас Мюллер и Джамал Мусиала. «Волки» ответили точными ударами Якуба Каминьского и Маттиаса Сванберга.

«Бавария» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, на одно очко опережая берлинский «Унион» и на три - дортмундскую «Боруссию».