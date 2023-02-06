Сильвио Берлускони: В следующем сезоне «Монца» хочет выиграть скудетто

Владелец итальянской «Монцы» Сильвио Берлускони поделился планами клуба на следующий сезон.

«Монца» сейчас хорошо выступает. У нас есть важные задачи, и все, кто в них верит, выигрывает. Если бы Палладино быстрее заменил Строппу, мы были бы на 5-6 месте, где-то возле «Милана».

В следующем сезоне мы хотим выиграть «Скудетто». Мы должны верить, что станем большим клубом. Тот, кто верит, всегда выигрывает», - приводит слова Берлускони итальянская пресса.

Напомним, после 20 туров «Монца» с 25 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице итальянской Серии А.

Ранее Берлускони принадлежал «Милан», который он сделал одним из самых титулованных клубов Италии и мира. Также Сильвио известен как политик. Одно время он занимал пост премьер-министра Италии.