Экс-защитник «Ливерпуля» Каррагер заявил, что «Манчестер Сити» стал слабее с приходом Холанда

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что Эрлинг Холанд негативно влияет на «Манчестер Сити».

«Он забил 25 голов в Премьер-лиге, но в итоге результативность всего «Манчестер Сити» не увеличилась, а пропускает они больше. Их стало легче контратаковать их, так что это другая команда, она слабее с Эрлингом Холандом в команде, и это не его вина», - сказал эксперт английского телевидения.

Напомним, что Холанд перешел в «Манчестер Сити» перед началом текущего сезона из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.