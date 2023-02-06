Лаутаро после победы в миланском дерби: Милан - черно-синий

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу своей команды в дерби над «Миланом» в матче 21-го итальянской Серии А.

«Потрясающе. Во время таких матчей чувствуешь себя, как в Аргентине. Мы снова доказали на поле, что Милан - черно-синий. После чемпионата мира я особо заряжен, победа на ЧМ - величайший момент в моей карьере. Я горд носить капитанскую повязку. С момента, как я оказался в «Интере», я всегда старался выкладываться на максимум», - приводит слова форварда итальянская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «нерадзурри». Лаутаро стал автором единственного мяча.

Благодаря этому успеху «Интер» закрепился на второй строчке в турнирной таблице.