Сборную Саудовской Аравии пригласили на Кубок Америки-2024

Саудовская Аравия может стать одной из двух приглашенных стран Кубка Америки 2024 года в Парагвае.

«Нам поступило приглашение принять участие в Кубке Америки. Если нам представится подходящая возможность, то мы примем в нем участие», - сказал журналистам президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясира Аль-Мишаля.

Напомним, что сборная Саудовской Аравии стала единственной командой, которая смогла победить Аргентину на чемпионате мира в Катаре, будущего победителя турнира. Однако арабская cборная не смогла развить преимущество и выйти в плей-офф.