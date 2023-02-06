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Боков и Гладышев выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Енисеем», Захарян пропускает игру

Контрольная встреча начнется в 10:30 мск.
06 февраля 2023 10:07
автор: Максим Скороходов

Московское «Динамо» опубликовало состав на первый тайм товарищеского матча против «Енисея».

Игра пройдет в турецком Белеке в формате двух таймов по 75 минут.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Гладышев, Боков, Смолов.

Запасные: Будачёв, Лещук, Купцов, Александров, Майстрович, Паршивлюк, Бессмертный, Нгамалё, Маричаль, Зазвонкин, Макаров, Шаиахметов, Осокин, Тюкваин, Сулаквелидзе, Бегун.

Отдельно отмечается Лаксальт и Захарян пропускают матч по решению медицинского штаба бело-голубых, у которых также травмированы Грулев, Норманн и Лесовой.

источник: ФК Динамо (Москва)
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