Боков и Гладышев выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Енисеем», Захарян пропускает игру

Московское «Динамо» опубликовало состав на первый тайм товарищеского матча против «Енисея».

Игра пройдет в турецком Белеке в формате двух таймов по 75 минут.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Гладышев, Боков, Смолов.

Запасные: Будачёв, Лещук, Купцов, Александров, Майстрович, Паршивлюк, Бессмертный, Нгамалё, Маричаль, Зазвонкин, Макаров, Шаиахметов, Осокин, Тюкваин, Сулаквелидзе, Бегун.

Отдельно отмечается Лаксальт и Захарян пропускают матч по решению медицинского штаба бело-голубых, у которых также травмированы Грулев, Норманн и Лесовой.