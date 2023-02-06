Луис Энрике может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике может возглавить лондонский «Челси».

По информации зарубежной прессы, руководство клуба недовольно результатами команды при Грэме Поттере и задумывается о смене наставника. При этом у англичанина еще есть время поправить дела.

Напомним, последним местом работы Энрике была национальная команда Испании, которая под его руководством смогла выйти в 1/8 финала ЧМ-2022, где уступила сборной Марокко и покинула турнир.

После 21 матча «Челси» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.