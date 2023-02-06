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Агент Доннаруммы спровоцировал слухи о переходе вратаря в «Баварию»

Поводом стали соцсети футболиста.
06 февраля 2023 11:30
автор: Александр Шульгин

Неоднозначный пост в соцсетях голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы спровоцировал слухи о его переходе в мюнхенскую «Баварию».

В аккаунте вратаря появились фотографии с победного матча мюнхенцев в Бундеслиге против «Вольфсбурга» (4:2) и подписью: «Три очка в кармане!».

Возможно, публикация была сделана по ошибке в связи с тем, что соцсети игрока и мюнхенского клуба ведет один и тот же агент, что подтверждает эту версию.

Контракт Доннаруммы с парижанами рассчитан до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость итальянца составляет 50 миллионов евро.

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