Переговоры между «Челси» и Маунтом о продлении контракта продолжаются

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как проходят переговоры между лондонским «Челси» и полузащитником клуба Мэйсоном Маунтом.

«Снова много было сказано о будущем Мэйсона Маунта, в частности о его роли в команде теперь, когда «Челси» потратил большие деньги на Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика. Мне сказали, что переговоры между клубом и футболистом все еще продолжаются.

Думаю, было бы справедливо сказать, что никто не гарантировал себе место в стартовом составе, когда конкуренция так высока, он знает, что должен выступать на высоком уровне, чтобы сохранить свое место. Ничего не изменилось», - сказал Романо в своем подкасте.

Напомним, за Мудрика лондонский клуб заплатил 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Маунт провел 28 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.