World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Переговоры между «Челси» и Маунтом о продлении контракта продолжаются

На позицию футболиста в клубе появились два новичка.
06 февраля 2023 11:57
автор: Александр Шульгин

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как проходят переговоры между лондонским «Челси» и полузащитником клуба Мэйсоном Маунтом.

«Снова много было сказано о будущем Мэйсона Маунта, в частности о его роли в команде теперь, когда «Челси» потратил большие деньги на Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика. Мне сказали, что переговоры между клубом и футболистом все еще продолжаются.

Думаю, было бы справедливо сказать, что никто не гарантировал себе место в стартовом составе, когда конкуренция так высока, он знает, что должен выступать на высоком уровне, чтобы сохранить свое место. Ничего не изменилось», - сказал Романо в своем подкасте.

Напомним, за Мудрика лондонский клуб заплатил 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Маунт провел 28 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.

Это интересно:
Переговоры между «Челси» и Маунтом о продлении контракта продолжаются
На позицию футболиста в клубе появились два новичка.
06.02.2023 11:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
Руслан Нигматуллин: Карпин и Аленичев смогли бы работать за границей
Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился, что специалисты Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев могут проявить себя в Европе.
06.02.2023 11:43
Футбол
Агент Доннаруммы спровоцировал слухи о переходе вратаря в «Баварию»
Поводом стали соцсети футболиста.
06.02.2023 11:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
Андрей Канчельскис о Головине: Одно удовольствие играть в «Монако»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился, что у Александра Головина все получается в «Монако».
06.02.2023 11:19
Футбол
Луис Энрике может возглавить «Челси»
После ЧМ-2022 испанский специалист остался без работы.
06.02.2023 10:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
Боков и Гладышев выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Енисеем», Захарян пропускает игру
Контрольная встреча начнется в 10:30 мск.
06.02.2023 10:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сборную Саудовской Аравии пригласили на Кубок Америки-2024
Турнир пройдет в Парагвае.
06.02.2023 09:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Идеальный тур». Хави - о преимуществе «Барселоны» в чемпионате Испании
«Сине-гранатовые» разгромили «Севилью», а «Реал» проиграл «Мальорке».
06.02.2023 09:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
Лаутаро после победы в миланском дерби: Милан - черно-синий
Судьбу противостояния решил единственный мяч.
06.02.2023 09:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
Экс-защитник «Ливерпуля» Каррагер заявил, что «Манчестер Сити» стал слабее с приходом Холанда
«Горожане» проиграли «Тоттенхэму» не смогли воспользоваться осечкой «Арсенала».
06.02.2023 08:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика