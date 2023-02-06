Влахович, Кьеза и Локателли могут перейти из «Ювентуса» в «Барселону»

Футболисты «Ювентуса» Душан Влахович, Федерико Кьеза и Мануэль Локателли могут покинуть туринский клуб уже этим летом, перейдя в «Барселону», сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, три футболиста рассматривают варианты перехода в связи с тем, что «Ювентус» попал под штрафные санкции за финансовые махинации. Клуб находится в нестабильном состоянии из-за возможных новых штрафов в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. «Барселона» является одним из вариантов будущего перехода во время летнего трансферного окна.

«Ювентус» уже был оштрафован на 15 очков и в настоящее время занимает 13-е место с 23 очками. Позже стало известно, что «Ювентусу» угрожает снятие еще 20 очков из-за махинаций с зарплатами игроков.