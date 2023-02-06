«Зенит» не смог обыграть «Урал» в товарищеском матче

Херман Конти о «Локомотиве»: Буду делать шаг вперед в своей карьере в составе «Локомотива»

Аргентинский защитник «Локомотива» Херман Конти рассказал об адаптации в московском клубе. Конти перешел в «Локомотив» из португальской «Бенфики» и сегодня дебютировал за железнодорожников, выйдя на замену в матче против армянского «Урарту» (1:0).