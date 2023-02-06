«Зенит» не смог обыграть «Урал» в товарищеском матче

«Зенит» в товарищеском матче сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1.
На мяч полузащитника сине-бело-голубых Александра Ерохина (16-я минута) «шмели» ответили голом Алексея Каштанова (58).
Игра прошла в Дубае, футболисты провели на поле 85 минут вместо стандартных 90.«»
9 февраля «Зенит» проведет контрольный матч против «Урарту» из Еревана, «Урал» спусти три дня сыграет с московским «Локомотивом».
Товарищеский матч
«Урал» (Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:1)
Голы: Каштанов, 58 - Ерохин, 16
Стартовые составы
«Урал»: Алексеев, Бевеев, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Сунгатулин, Мишкич, Егорычев, Бикфалви, Каштанов, Юшин.
«Зенит»: Одоевский, Сутормин, Чистяков, Алип, Саусь, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мантуан, Бакаев, Сергеев.
источник: «Советский спорт»