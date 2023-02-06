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Обамеянг и Зиеш могут покинуть «Челси» летом

Оба футболиста планировали сделать этот шаг в зимнее трансферное окно, но оба перехода сорвались.
06 февраля 2023 12:36
автор: Александр Евграфов

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг и вингер Хаким Зиеш могут покинуть «Челси» в летнее трансферное окно, сообщают британские СМИ.

Оба футболиста намерены были уйти из лондонского клуба этой зимой, однако переходы сорвались. Обамеянг не смог покинуть «Челси», поскольку регламент ФИФА запрещает футболисту выступать более чем за два клуба в течение сезона, а переход Зиеша в «ПСЖ» сорвался из-за ошибок в высланных документах.

По данным источника, два футболиста рассматривают варианты продолжения карьеры в других клубах.

«Челси» в 21 игре английской премьер-лиги набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

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