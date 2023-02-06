Четыре топ-клуба интересуется полузащитником «Челси» Канте

Полузащитник «Челси» попал в сферу интересов четырех топ-клубов, сообщает Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, 31-летний опорник летом может перейти в испанские «Реал», «Барселону» и «Атлетико» и «Ливерпуль». При этом последний трансфер маловероятен из-за нежелания «Челси» усиливать конкурента.

Напомним, что Канте перешел в «Челси» в 2016 году. В нынешнем сезоне за лондонскую команду он провел два матча и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с «Челси» истекает будущим летом.