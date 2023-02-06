Федотов рассказал о причинах спада ЦСКА осенью

— В чем причины спада ЦСКА осенью?

— Их несколько. Это и травмы ведущих футболистов. Например, Кучаев только обрел себя, достойно конкурировал с Хесусом, но выбыл. Травмировался Дивеев. С Рошей успел сыграть всего всего несколько матчей. А ведь в защите все должны понимать друг друга с полуслова — но у нас даже этого не получилось наладить.

— Что кроме травм?

— Отъезд в сборные легионеров. Мендес играл за Чили в Европе, а вот Карраскаль ездил в США. Я туда летал и понимаю, что такое 12 часов туда, потом обратно, и как тяжела реакклиматизация. Там сейчас логистика гораздо сложнее. То же самое — Медина. Ребята из-за этого потеряли тонус.

— А если о том, что показывал ЦСКА на поле?

— Не реализовали кучу моментов, а нам забивали не обязательно игровые. Один удар в конце матча с «Нижним» все решил, это самая неудачная игра. Да и в выездном матче мы при 2:0 имели еще три убойных момента, в том числе момент Заболотного уже при 2:2. Такие надо забивать.

С «Динамо» имели достаточное преимущество по всем компонентам: доминировали, создавали, прессинговали и в принципе могли все решить в первые полчаса. С тем же «Спартаком» — полное доминирование, могли также закрывать матч. Не вижу в этом плане какого-то провала.

Но всегда спрашиваем с себя. Значит, не дали правильный посыл команде.

— Обляков говорил про неуверенность. Почему ее не хватило ЦСКА?

— Хорошая игра с «Динамо», но ничья. Ничья со «Спартаком», дальше с «Оренбургом» тоже. Это наложило отпечаток. Одно из слагаемых успеха — не потерять эту уверенность, - рассказал Федотов Sport24.