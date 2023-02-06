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Херман Конти о «Локомотиве»: Буду делать шаг вперед в своей карьере в составе «Локомотива»

Аргентинский защитник «Локомотива» Херман Конти рассказал об адаптации в московском клубе. Конти перешел в «Локомотив» из португальской «Бенфики» и сегодня дебютировал за железнодорожников, выйдя на замену в матче против армянского «Урарту» (1:0).
06 февраля 2023 13:10

— Херман, вы сегодня дебютировали в составе «Локомотива», пусть и в товарищеском матче. Расскажите свои ощущения, удалось ли хорошо себя проявить и сами довольны выходом на поле?
— Очень рад, во-первых, тому, что удалось перейти в «Локомотив». Хороший клуб, с историей. И несмотря на то, что достаточно мало времени прошло — всего лишь неделя, как здесь нахожусь, — уже начинаю адаптироваться, стараюсь быть полезным и на тренировках, и в играх. Считаю, что сегодня несмотря на то, что мне отпустили всего лишь 15 минут на поле, концовка игры прошла достаточно удачно. Было немного игровых эпизодов с моим участием, потому что все-таки атаковали впереди, но тем не менее считаю, что закончили игру хорошо.

— Как проходит адаптация? С кем уже успели наладить контакт, с кем больше общаетесь в команде?
— Все проходит хорошо, меня здесь очень тепло приняли. С общением, конечно, небольшие сложности из-за языкового барьера, язык нужно будет подтягивать.

— Если спросить (любого) аргентинского игрока, почему он начал играть в футбол, (он назовет) либо имя Марадоны, либо Месси. Из-за какого игрока ты посвятил свою жизнь футболу?
— Я вырос на Месси, и последний мундиаль доказал, что все-таки это великий игрок. Мы выиграли, это была огромная гордость в масштабах страны. И в любом случае каждый игрок мечтает совершить что-то подобное, достичь таких высот. Со своей стороны буду делать все возможное, чтобы сделать следующий шаг вперед в своей карьере в составе «Локомотива», — передает слова Конти Sport24.

Следующий товарищеский матч «Локомотив» проведет против екатеринбургского «Урала» 12 февраля.

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