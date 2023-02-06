«Ливерпуль» не уволит Клоппа, клуб готовится к усилению состава

«Ливерпуль» не будет увольнять немецкого специалиста Юргена Клоппа с поста главного тренера, сообщает «Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, в клубе понимают, что состав требуется в усилении на позиции полузащиты. Работа по летнему трансферному окну уже ведется. Главными претендентами на вход являются Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» и Матеуш Нунеш из «Вулверхэмптона».

«Ливерпуль» вылетел из всех национальных кубков и занимает лишь десятое место в АПЛ, набрав 29 очков после 20 матчей.