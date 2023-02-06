Зарема Салихова: «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием

Игра должна состояться 26 февраля на поле ульяновской команды. Сообщалось, что «Зенит» предлагал «Волге» заявить стадион в Санкт-Петербурге в качестве резервного и соответственно сыграть на нем, если арена в Ульяновске не будет готов к проведению матча.

«Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу». А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика — кормить бездомных», — заявила Салихова Sport24.