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Зарема Салихова: «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала отказ ульяновской «Волги» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на матч 1/4 Пути регионов Кубка России с «Зенитом».
06 февраля 2023 13:19

Игра должна состояться 26 февраля на поле ульяновской команды. Сообщалось, что «Зенит» предлагал «Волге» заявить стадион в Санкт-Петербурге в качестве резервного и соответственно сыграть на нем, если арена в Ульяновске не будет готов к проведению матча.

«Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу». А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика — кормить бездомных», — заявила Салихова Sport24.

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