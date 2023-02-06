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Владимир Федотов о «Спартаке»: Это народная команда. В информационной битве имеют преимущество

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своей стычке с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем во время дерби в прошлом году. Также специалист выделил, что за «Спартак» много представителей СМИ.
06 февраля 2023 13:30

— Часть профессии — и провокации, и внимание медиа, которые придираются к каждому вашему слову. Вам пришлось к этому привыкать? Подобных случаев, как с Абаскалем в «Спартаке», у вас не было.

— Нет, в каждом клубе какие-то такие эпизоды встречались. Помним матч «Сочи» — «Спартак»: что-то похожее, провокация со стороны тренера. Это «Спартак», народная команда, за нее много представителей СМИ. В этой информационной битве они впереди планеты всей и имеют какое-то преимущество.

— И Тедеско так себя вел, вы же говорили. А это дерби, тут есть трешток, грязные приемы. Зачем на них вестись?

— А никто и не велся. Вступили в дискуссию, не более.

— Хорошо, и все равно ваши действия разглядывают под лупой, не пропускают ни одной реакции.

— Согласен. Хороший жизненный опыт, по-другому и не скажешь. С другой стороны, такое встречается сплошь и рядом. Мы же не со зла так реагируем, каждый по-разному импульсивен. Я ведь сижу напротив вас — спокойный, рассудительный, да? Но бывают моменты… Ты не можешь видеть происходящее внутри. Быть всегда спокойным и рассудительным. Эмоции вспыхивают как порох.

— Можете сказать, что жалеете о своих словах?

— Были неправильно выраженные мысли. Там не о чем жалеть. В любом топовом чемпионате такие прецеденты случаются. Каждый отдавался на поле, думаю, это понравилось нашим болельщикам. А тут два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой — это сопутствующее.

— С другой стороны, мы увидели Федотова, настоящего — со всеми эмоциями.

— Я быстро вспыхнул и быстро остыл. Некоторые могут не остывать годами. Я эту ситуацию отпустил сразу и после игры поблагодарил коллегу за хороший матч. На позитивной ноте пожали руки. Меня родители научили: зло нельзя держать в себе. Долго зла не ношу, оно разрушает, - скаазал Федотов Sport24.

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