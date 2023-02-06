Бундеслига готова продать 25% прав на трансляции иностранным инвесторам

Руководство бундеслиги намерено продать часть прав на показ матчей иностранным инвесторам, сообщают британские СМИ.

По данным источника, ориентировочная стоимость 25% прав составит 4,5 млрд. евро, а общая стоимость всего контнета оценивается в 18 млрд. евро. В предлагаемый пакет войдут матчи как первой, так и второй лиги немецкого футбола.

Решение о продаже будет обсуждено на общем собрании Немецкой футбольной лиги (DFL), которое состоится 9 февраля.

По предварительным данным, на покупку прав претендуют шесть компаний.