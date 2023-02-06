Владимир Федотов о психологической подготовке ЦСКА: Нужно вырабатывать инстинкт убийцы

— У Чалова лучшая результативность с сезона-18/19, при этом он лидер лиги по количеству нереализованных голевых моментов. Почему?

— Каждый нападающий попадает в такую ситуацию: все делаешь правильно, но мяч почему-то не идет в ворота. Были хорошие комбинации, стопроцентные моменты. Федя исполнял, и за него обидно: то вратарь, то носок защитника, то штанга. Чалов, наверное, чаще всех в РПЛ из нападающих попадает в каркас.

— Как еще можно работать над реализацией?

— Мы часто недооцениваем психологическую подготовку. Нужно вырабатывать инстинкт убийцы, бомбардира, который решает моменты, быть со спортивной злостью нацеленным на эти моменты.