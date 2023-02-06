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«Динамо» разгромило «Енисей» в товарищеском матче, у Смолова 2+2

Игра прошла в турецком Белеке.
06 февраля 2023 13:52
автор: Максим Скороходов

Московское «Динамо» победило в товарищеском матче «Енисей» со счетом 4:1.

Игра прошла в формате двух таймов по 75 минут каждый.

На дубли Ярослава Гладышева (6-я и 63-я минута) и Федора Смолова (49, 55) красноярская команда ответила голом Никиты Раздорских (105). Добавим, что Смолов также отдал две результативные передачи.

Напомним, что «Динамо» занимает четвертое место в РПЛ. 12 февраля бело-голубые проведут сразу две контрольные игры с ташкентским «Олимпиком» и подмосковными «Химками».

«Енисей» занимает четвертое место в Первой лиге.

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) - «Енисей» (Красноярск) - 4:1 (4:0)

Голы: Гладышев, 6, 63; Смолов, 49, 55 - Раздорских, 105

Составы

1-й тайм

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Гладышев, Боков, Смолов.

«Енисей»: Антипин, Савицкий, Рукас, Феррейра, Бардыбахин, Ланин, Иванов, Ивакин, Ломакин, Глушков, Канаплин

2-й тайм

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Осокин, Маричаль, Майстрович, Александров, Сулаквелидзе, Зазвонкин, Нгамале, Макаров, Тюкавин

«Енисей»: Широков, Масловский, Кичин, Хозин, Кахидзе, Самойлов, Гыстаров, Раздорских, Марков, Умаев, Окладников

источник: «Советский спорт»
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