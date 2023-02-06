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Капитан «Барселоны» Бускет выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы

Футболист может пропустить игры Лиги Европы.
06 февраля 2023 14:36
автор: Александр Евграфов

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы лодыжки, сообщается в соцсетях каталонского клуба.

Полузащитник «Барселоны» столкнулся на 8-й минуте с нападающим «Севильи» Юссефом Эн-Несири и был заменен. После медицинского обследования у Бускетса было диагностировано растяжение боковой коллатеральной связки левой лодыжки.

О сроках восстановления 34-летнего футболиста не говорится, но он может пропустить матчи 1/16 Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (16 февраля на «Камп Ноу» и 23 февраля на «Олд Траффорд»).

После 20 туров «Барселона» набрала 53 очка и лидирует в чемпионате Испании, опережая на 8 очков мадридский «Реал».

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