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ЦСКА принес соболезнования родним и близким пострадавших от землетрясения в Турции

Клуб находился далеко от эпицентра места происшествия.
06 февраля 2023 15:02
автор: Максим Скороходов

ЦСКА, готовящейся ко второй части сезона в Анталье, выступил с заявлением касательно прошедших в Турции землетрясениях.

«Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции, хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет.

Жертвами трагедии стало огромное количество людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Эпицентр землетрясения силой 7,4 балла, произошедшего в ночь с 5 на 6 февраля, находился в турецкой провинции Кахраманмараш, толчки ощущались на территории Сирии и Ирака.

6 февраля днем произошло новое землетрясение силой 7,7 балла. Президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил о 900 погибших и более 6000 раненых в Турции, в Сирии также отмечены человеческие жертвы.

Все спортивные соревнования в этих странах прекращены на неопределенный срок.

источник: ПФК ЦСКА
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ЦСКА принес соболезнования родним и близким пострадавших от землетрясения в Турции
Клуб находился далеко от эпицентра места происшествия.
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