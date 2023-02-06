Дмитрий Селюк: Лапорта и Хави латали дыры и создали команду, «Барселона» титул не упустит

Проживающий в Испании футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Барселона» вряд ли упустит первое место.

- «Барселона» после трехлетних мучений, похоже, создала приличную команду.

- Да, Лапорта, Хави и мой старый друг Хорди Кройф латали-латали дыры и все-таки залатали. Впереди еще половина чемпионата, все может случиться, но, похоже, «Барселона» титул не упустит.

- Что с «Реалом? Усталость этого состава?

- Трудно сказать, но сейчас явный кризис. Возможно, это последствия чемпионата мира – в «Реале» много сборников из различных команд. Игроки в разном состоянии вернулись после перерыва на ЧМ.

Но, не умаляя достоинств «Барселоны», хочу отметить, что нынешний сезон проваливают многие команды, которые были на виду все последние годы. В «Атлетико» явный кризис. «Севилья» просто горит, как давно не горела. «Бетис» буксует.