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В «Манчестер Сити» отвергли обвинения в финансовых злоупотреблениях

Клуб выступил с официальным заявлением.
06 февраля 2023 16:07

Футбольный клуб «Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением, в котором отверг обвинения в финансовых злоупотреблениях, выдвинутых против него Английской премьер-лигой.

«Манчестер Сити» удивлен публикацией о возможных нарушений, особенно учитывая, что все необходимые материалы были предоставлены. Приветствуем рассмотрение обвинений независимой комиссией для объективной оценки всех неопровержимых доказательств в поддержку позиций клуба», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте «горожан».

Ранее английская премьер-лига заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении необъективной информации о доходах клуба, включая доход от спонсорства, с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно, в несоблюдении правил финансового fair play.

Заявление было сделано по итогам расследования, которое длилось четыре года, а дело передано в специальную комиссию для дальнейшего расследования. В АПЛ отметили, что дальнейший ход действий будет носить конфиденциальный характер.

В феврале 2020 года арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) отстранила «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона из-за обвинений в нарушениях финансового fair play. Клуб также должен был заплатить штраф в размере 30 миллионов евро. Но в июле после апелляции «горожан» Спортивный арбитражный суд (CAS) решение об отстранении от еврокубков отменил, а размер штрафа уменьшил до 10 млн. евро.

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