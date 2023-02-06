Александр Атаманенко назначен исполнительным директором Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на официальном сайте организации.

ФНЛ отвечает за проведение первенства Первой и Второй лиг. Ранее Атаманенко входил в совет директоров московского «Спартака», с 2014 по 2019, а также в 2020 и 2021 году был коммерческим директором красно-белых. До прихода в «Спартак» Атаманенко был генеральным директором «Донбасс-Арены» в Донецке. В середине 2021 года Атаманенко был назначен генеральным менеджером «Арены Омск» и отвечал за подготовку к эксплуатации, запуск и последующее управление новой ареной ХК «Авангард».

Атаманенко сменил на этой должности Наиля Измайлова, ставшего президентом ФНЛ.