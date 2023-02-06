«Лидс» уволил Джесси Марша с должности главного тренера клуба

Американский специалист Джесси Марш уволен из «Лидса». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Судя по всему, в руководстве решили разорвать трудовое соглашение с тренером на фоне провальных результатов в чемпионате Англии.

В данный момент «Лидс» занимает 17-е место в таблице. В последний раз команда побеждала 5 ноября 2022 года, обыграв «Борнмут» (4:3). С тех пор клуб провел 7 матчей в АПЛ, но не смог добыть 3 очка.

К слову, Марш тренировал «Лидс» с февраля 2022 года. До этого он работал в «Лейпциге» и «Зальцбурге».