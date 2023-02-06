Обамеянг может перебраться в MLS

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг привлек внимание «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом пишут зарубежные СМИ.

По данным источника, лондонский клуб больше не заинтересован в услугах игрока и готов рассмотреть предложения по его трансферу. Представитель MLS считается одним из претендентов на габонского форварда, но переговоры пока не начинал.

Ранее сообщалось, что «Челси» исключил Обамеянга из заявки команды на плей-офф Лиги чемпионов. Таким образом, 33-летний нападающий не сыграет с дортмундской «Боруссией».

К слову, его контракт с «синими» действует до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.