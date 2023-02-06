«Сочи» разгромил «Ростов» в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ

Футболисты «Сочи» победили «Ростов» в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ. Встреча на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Курбана Бердыева.

В составе победителей отличились Никита Бурмистров (11-я минута), Лука Джорджевич (16), Владислав Сарвели (58). В концовке первого тайма «Ростов» остался в меньшинстве, был удален Денис Терентьев, но во втором тайме вместо него на поле вышел Андрей Лангович.

В заключительных играх турнира «Сочи» 10 февраля встретится со «Спартаком», днём позже «Ростов» сыграет с «Краснодаром».