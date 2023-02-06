World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Зенит» разгромил чемпиона Малайзии «Джохар» в товарищеском матче на тренировочных сборах

Чемпионы России забили действующему чемпиону Малайзии три гола.
06 февраля 2023 19:29
автор: Александр Евграфов

«Зенит» победил девятикратного чемпиона Малайзии «Джохор» в товарищеском матче. Встреча двух чемпионов в ОАЭ завершилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев.

У «Зенита» отличились Родриго (10-я минута), Малком (15) и Данила Козлов (31). Под занавес второго тайма малазийские футболисты получили право на пенальти, но реализовать его не смогли.

Ранее «Зенит» на тренировочных сборах победил катарские клубы «Аль-Бидда» (9:0) и «Лусаил Сити» (3:0). Следующую товарищескую игру команда Сергея Семака проведет 9 февраля с армянским «Урарту».

25 февраля «Зенит» на выезде сыграет с ульяновской «Волгой» в розыгрыше Кубка России.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Бывший тренер сборной Ирана Кейруш возглавил сборную Катара
Португалец сменил на этом посту испанца Феликса Санчеса.
06.02.2023 19:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гари Невилл оценил шансы «МЮ» на чемпионство в этом сезоне
Экс-игрок не верит в успех бывшей команды.
06.02.2023 19:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» разгромил чемпиона Малайзии «Джохар» в товарищеском матче на тренировочных сборах
Чемпионы России забили действующему чемпиону Малайзии три гола.
06.02.2023 19:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Краснодар» – «Спартак»: стартовые составы на матч Зимнего кубка РПЛ
Встреча начнется в 20.00 мск.
06.02.2023 19:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ
Южане забили подопечным Карпина три безответных мяча.
06.02.2023 19:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
Обамеянг может перебраться в MLS
На габонского форварда претендует «Лос-Анджелес Гэлакси».
06.02.2023 19:01
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Лидс» уволил Джесси Марша с должности главного тренера клуба
В данный момент команда занимает 17-е место в АПЛ.
06.02.2023 17:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Футболист Прокопьев расторг контракт с болгарским «Ботевом», не сыграв ни одного матча
Футболист покинул клуб по личным причинам.
06.02.2023 17:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Атаманенко назначен исполнительным директором Футбольной национальной лиги
Он сменил на этом посту Наиля Измайлова, ставшего президентом ФНЛ.
06.02.2023 16:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тьяго Силва продлит контракт с «Челси» до лета 2024 года
В сентябре бразильскому защитнику исполнится 39 лет.
06.02.2023 16:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика