«Зенит» разгромил чемпиона Малайзии «Джохар» в товарищеском матче на тренировочных сборах

«Зенит» победил девятикратного чемпиона Малайзии «Джохор» в товарищеском матче. Встреча двух чемпионов в ОАЭ завершилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев.

У «Зенита» отличились Родриго (10-я минута), Малком (15) и Данила Козлов (31). Под занавес второго тайма малазийские футболисты получили право на пенальти, но реализовать его не смогли.

Ранее «Зенит» на тренировочных сборах победил катарские клубы «Аль-Бидда» (9:0) и «Лусаил Сити» (3:0). Следующую товарищескую игру команда Сергея Семака проведет 9 февраля с армянским «Урарту».

25 февраля «Зенит» на выезде сыграет с ульяновской «Волгой» в розыгрыше Кубка России.