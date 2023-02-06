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Бывший тренер сборной Ирана Кейруш возглавил сборную Катара

Португалец сменил на этом посту испанца Феликса Санчеса.
06 февраля 2023 19:48
автор: Александр Евграфов

Бывший тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш возглавил сборную Катара, сообщает федерация футбола Катара.

Португальский специалист ушел со своего поста после того, как сборная Ирана не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу, уступив место в 1/8 финала сборным Англии и Уэльса.

Кейруш тренировал команду Ирана с 2011 по 2019 год, а после вернулся в сентябре 2022 года, перед стартом чемпионата мира. В его активе работа со сборными Португалии, Египта, Колумбии, ЮАР и ОАЭ, а также с лиссабонским «Спортингом» и мадридским «Реалом».

69-летний Кейруш сменил на посту тренера испанца Феликса Санчеса. Хозяева минувшего мирового первенства проиграли на нем все три матча группового турнира, после чего Санчес был отправлен в отставку.

источник: «Советский спорт»
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