Наби Кейта может покинуть «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта не планирует продлевать контракт с клубом и намерен покинуть его летом этого года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

По данным источника, контракт с клубом у Кейта рассчитан до конца этого сезона. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 11 матчей и не отметился результативными действиями на поле.

Трансферная стоимость футболиста, который перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» летом 2018 года, портал Transfermarkt оценивает в 60 миллионов евро.