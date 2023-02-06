Мане принял участие в тренировке «Баварии» впервые после осенней травмы

Сенегальский нападающий «Баварии» Садио Мане впервые с ноября 2022 года принял участие в тренировке своей команды.

По информации немецкой прессы, форвард работал с мячом и пребывал в прекрасном настроении.

Напомним, Мане получил травму головки правой малоберцовой кости в матче Бундеслиги против бременского «Вердера» в ноябре 2022 года и был заменен уже на 21-й минуте. Изначально тренерский штаб сенегальцев внес футболиста в заявку на ЧМ, однако позже стало понятно, что игрок пропустит турнир.

В итоге команда Сенегала дошла до 1/8 финала мундиаля.