World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мане принял участие в тренировке «Баварии» впервые после осенней травмы

Сенегалец был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре.
Мане принял участие в тренировке «Баварии» впервые после осенней травмы
06 февраля 2023 20:18
автор: Александр Шульгин

Сенегальский нападающий «Баварии» Садио Мане впервые с ноября 2022 года принял участие в тренировке своей команды.

По информации немецкой прессы, форвард работал с мячом и пребывал в прекрасном настроении.

Напомним, Мане получил травму головки правой малоберцовой кости в матче Бундеслиги против бременского «Вердера» в ноябре 2022 года и был заменен уже на 21-й минуте. Изначально тренерский штаб сенегальцев внес футболиста в заявку на ЧМ, однако позже стало понятно, что игрок пропустит турнир.

В итоге команда Сенегала дошла до 1/8 финала мундиаля.

Это интересно:
Лионель Месси – лучший игрок Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS
35-летний аргентинец выиграл очередной трофей.
06.02.2023 20:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Иско может стать игроком «Ромы»
30-летний испанец пребывает в статусе свободного агента.
06.02.2023 20:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мане принял участие в тренировке «Баварии» впервые после осенней травмы
Мане принял участие в тренировке «Баварии» впервые после осенней травмы
Сенегалец был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре.
06.02.2023 20:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нойер будет лишен капитанской повязки. Новым лидером «Баварии» станет Киммих
Нойер будет лишен капитанской повязки. Новым лидером «Баварии» станет Киммих
Всему виной скандальное интервью.
06.02.2023 20:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Наби Кейта может покинуть «Ливерпуль»
Наби Кейта может покинуть «Ливерпуль»
Его контракт истекает летом этого года.
06.02.2023 19:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший тренер сборной Ирана Кейруш возглавил сборную Катара
Португалец сменил на этом посту испанца Феликса Санчеса.
06.02.2023 19:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гари Невилл оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство в этом сезоне
Экс-игрок не верит в успех бывшей команды.
06.02.2023 19:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» разгромил чемпиона Малайзии «Джохар» в товарищеском матче
Чемпионы России забили действующему чемпиону Малайзии три гола.
06.02.2023 19:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Краснодар» – «Спартак»: стартовые составы на матч Зимнего кубка РПЛ
Встреча начнется в 20.00 мск.
06.02.2023 19:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ
Южане забили подопечным Карпина три безответных мяча.
06.02.2023 19:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика