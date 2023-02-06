«Спартак» крупно обыграл «Краснодар», Кейта забил гол с пенальти

«Спартак» одержал разгромную победу над «Краснодаром» в матче Зимнего кубка РПЛ, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

Автором первого гола стал Павел Мелешин, забивший на 22-й минуте. В середине второго тайма Антон Зиньковский упрочил преимущество красно-белых, а на 81-й минуте Шамар Николсон довел счет до разгромного.

Окончательную точку в игре поставил Бальде Кейта, забив с пенальти на 83-й минуте.

Следующий матч «Спартак» проведет 10 февраля, а соперником московской команды станет «Сочи». «Краснодар» днем позже встретится с «Ростовом».

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» занимает 8-е место, набрав 25 очков. «Спартак» идет на 2-й позиции, добыв 36 очков.