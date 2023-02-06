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«Лацио» потерял очки в матче с «Вероной»

Римляне упустили добытое по ходу встречи преимущество.
06 февраля 2023 22:30
автор: Александр Шульгин

В матче 21-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Вероной».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей перед самым перерывом отличился Педро. Хозяева отыгрались на 51-й минуте: точный удар на счету Сириля Нгонге.

Римляне набрали 39 очков и остались на четвертой строчке в турнирной таблице, упустив шанс подняться в тройку.

«Веронцы» с 14 очками по-прежнему 18-е и борются за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Серия А
21-й тур
«Верона» - «Лацио» (Рим)
Голы: Нгонге, 51 - Педро, 45.

источник: «Советский спорт»
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