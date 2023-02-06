«Лацио» потерял очки в матче с «Вероной»

В матче 21-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Вероной».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей перед самым перерывом отличился Педро. Хозяева отыгрались на 51-й минуте: точный удар на счету Сириля Нгонге.

Римляне набрали 39 очков и остались на четвертой строчке в турнирной таблице, упустив шанс подняться в тройку.

«Веронцы» с 14 очками по-прежнему 18-е и борются за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Серия А

21-й тур

«Верона» - «Лацио» (Рим)

Голы: Нгонге, 51 - Педро, 45.