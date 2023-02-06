Экс-футболист сборной Ганы Атсу извлечен живым из-под обломков здания в Турции

Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу, известный по игре за «Порту», «Челси» и ряд других клубов, извлечен живым из-под обломков здания в Турции после землетрясения, сообщают турецкие СМИ.

По информации источника, у игрока травмирована правая нога и затруднено дыхание.

В ночь с 5 на 6 февраля произошло землетрясение силой 7,4 балла, эпицентр которого находился в турецкой провинции Кахраманмараш, толчки ощущались на территории Сирии и Ирака.

6 февраля днем произошло новое землетрясение силой 7,7 балла. Президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил о 900 погибших и более 6000 раненых в Турции, в Сирии также отмечены человеческие жертвы.

Все спортивные соревнования в этих странах прекращены на неопределенный срок.

За турецкий «Хатайспор» Атсу провел четыре матча и забил один гол.