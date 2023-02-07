Хазенхюттль может возглавить «Хоффенхайм»

Ральф Хазенхюттль может стать главным тренером немецкого «Хоффенхайма», сообщают британские СМИ.

По данным источника, 55-летний австриец близок к заключению контракта. Ранее сообщалось, что бывший тренер «Саутгемптона» может перейти в «Лидс», однако сторонам не удалось прийти к соглашению.

«Хоффенахайм» с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Предыдущий главный тренер Андре Брайтенрайтер был отправлен в отставку после поражения команды от «Бохума» в матче 18-го тура – 2:5.