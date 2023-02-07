Коутиньо отказался переходить из «Астон Виллы» в «Галатасарай»

Бразильский полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо отказался переходить в «Галатасарай», сообщают британские СМИ.

По данным источника, 30-летний футболист отклонил предложение перейти по аренде в турецкий клуб. Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложить взять в аренду футболиста до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2022/23 Коутиньо принял участие в 20 матчах «Астон Виллы», но не отличился в них результативными действиями.

Трансферная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt.com в 18 миллионов евро.