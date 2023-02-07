Игроки «Аль-Насра» подарили Роналду торт с его фотографией (фото)

Футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» поздравили своего одноклубника, португальского нападающего Криштиану Роналду с его 38-летием. Партнеры по команде подарили ему торт с его фото.

«Роналду отмечает первый день рождения в своем новом доме. С днем рождения, капитан. Желаем года, полного достижений», - написано в социальных сетях «Аль-Насра».

Роналду заключил двухгодичный контракт с саудовским клубов в конце минувшего года, перейдя в него в качестве свободного агента после расторжения соглашения с «Манчестер Юнайтед».

Роналду исполнилось 38 лет 5 февраля.

За новый клуб Роналду провел три матча во всех турнирах, отметившись голом в минувшем туре.