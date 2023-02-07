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Игроки «Аль-Насра» подарили Роналду торт с его фотографией (фото)

Коллеги поздравили футболиста с его днем рождения.
Игроки «Аль-Насра» подарили Роналду торт с его фотографией (фото)
07 февраля 2023 09:58
автор: Александр Евграфов
автор фото: Твиттер "Аль-Насра"

Футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» поздравили своего одноклубника, португальского нападающего Криштиану Роналду с его 38-летием. Партнеры по команде подарили ему торт с его фото.

«Роналду отмечает первый день рождения в своем новом доме. С днем рождения, капитан. Желаем года, полного достижений», - написано в социальных сетях «Аль-Насра».

Роналду заключил двухгодичный контракт с саудовским клубов в конце минувшего года, перейдя в него в качестве свободного агента после расторжения соглашения с «Манчестер Юнайтед».

Роналду исполнилось 38 лет 5 февраля.

За новый клуб Роналду провел три матча во всех турнирах, отметившись голом в минувшем туре.

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