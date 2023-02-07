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«Он принял лучшее решение»: Бернарду Силва - о переходе Канселу в «Баварию»

Португалец рад за своего бывшего партнера по команде.
07 февраля 2023 10:46
автор: Александр Шульгин

Португальский футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал переход своего бывшего одноклубника по команде Жоау Канселу в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

«Мы счастливы за Жоау. Переход в «Баварию» - выбор, который был наилучшим для него. Конечно, для команды и для меня это грустные новости, потому что я не смогу видеться с ним каждый день. Канселу знает, что он тот, кто очень мне нравится. Но он принял лучшее решение, исходя из своих потребностей, и я очень рад за него», - приводит слова Силвы зарубежная пресса.

Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона, однако включает в себя опцию выкупа португальского защитника, сумма отступных за которого составляет 70 миллионов евро.

28-летний Канселу, в активе которого чемпионские титулы Англии, Италии и Португалии, выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года, куда перешел из итальянского «Ювентуса». Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до июня 2027 года. За английский клуб футболист провел 154 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 22 результативные передачи.

Ранее британские СМИ сообщали, что у Канселу возник конфликт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой из-за нехватки игрового времени после чемпионата мира в Катаре.

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