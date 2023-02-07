Роналдинью верит, что Хави завоюет с «Барселоной» чемпионский титул

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдинью поддержал главного тренера каталонцев Хави.

«Хави - мой друг. Будем надеяться, что дела у него в «Барселоне» и дальше будут идти хорошо и он сумеет завоевать чемпионский титул», - приводит слова ветерана испанская пресса.

Напомним, после 20 игр каталонцы лидируют в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя - мадридский «Реал» на восемь очков.

В то же время, «Барселона» не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов и продолжит выступление в Лиге Европы, где ее соперником в плей-офф станет «Манчестер Юнайтед».